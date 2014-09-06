Агрессия России побуждает к переосмыслению содержания новой европейской безопасности - дипломаты

Об говорится в релизе благотворительного фонда "Майдан иностранных дел".

4-5 сентября 2014 года в городе Ньюпорт, Уэльс, Великобритания, проходил решающий Саммит НАТО. По мнению дипломатов “Майдана иностранных дел”, на фоне агрессивной политики России нужно переосмыслить саму систему европейской безопасности.

Так, эксперты считают, что решительность Украины в противостоянии российским агрессорам как раз и будет основанием для оказания ей всесторонней, в том числе и военно-технической, помощи со стороны стран НАТО.

Читайте такжеВ Черном море пройдут украинско-американские учения Sea Breeze-2014«Майдан иностранных дел» отмечает, что сегодня внимание Украины должно быть направлено на четкую реализацию достигнутых договоренностей (без лишних бюрократических препятствий) и оперативную проработки путей углубления дальнейшего взаимодействия с НАТО и эффективную реализацию двусторонних программ.

Однако, по мнению «Майдана иностранных дел», заявленные намерения в отношении собственно военно-технической помощи Украине со стороны НАТО, сейчас минимум остаются открытыми в свете договоренностей 5 сентября этого года в Минске в рамках так называемой Трехсторонней контактной группы.

Дипломаты отмечают, что остается открытым вопрос - как, где, когда и кем были достигнуты договоренности именно с Путиным о так называемом перемирии и какими были их содержание и условия.

"Не была ли этим сделана большая ошибка стратегического характера?", - ставят вопрос дипломаты.