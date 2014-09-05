Туск не спешит радоваться перемирию - России нельзя верить на 100%

"Российская политика в отношении Украины характеризовалась резкой сменой сценариев, несоблюдением обязательств или договоренностей. Давайте подождем еще немного, чтобы убедительно говорить, что это переломный момент", - сказал Туск, сообщает РАР.

"Мы должны быть осторожными в оценивании этого события", - добавил он, отметив, что нельзя на 100% верить тому, что подписывают сепаратисты, за которыми стоит Россия.

Читайте такжеБудущий президент Совета ЕС Туск назвал войной агрессию России против УкраиныТуск также сообщил, что недавно разговаривал с президентом Украины Петром Порошенко и главой украинского правительства Арсением Яценюком, которые, по его словам, продемонстрировали готовность к "рациональным и спокойным разговорам" на тему мира на Донбассе.

"Украинские лидеры делают все, чтобы не было войны", - сказал Туск и выразил надежду, что сегодняшние договоренности действительно приведут к ее прекращению.

Как сообщал УНИАН, Порошенко заявил, что в Минске подписан предварительный протокол к соглашению о прекращении огня. Документ подписан на встрече трехсторонней контактной группы. ОБСЕ в Минске представляет Хайди Тальявини, Украину - экс-президент Леонид Кучма, Россию - посол в Украине Михаил Зурабов. От террористов приехал самопровозглашенный "премьер-министр" так называемой "ДНР" Александр Захарченко.

Позже Порошенко отдал приказ начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины прекратить огонь в зоне АТО сегодня, начиная с 18.00.