Боевые действия в черте Мариуполя не проводились и не проводятся - советник Таруты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил советник председателя Донецкой облгосадминистрации Константин Батозский.

«Основные боевые столкновения происходят в районе хутора Широкино, ночью колонны врага сделали попытку выдвинуться со стороны Безымянного, но были отбиты обратно к Широкиному, и на сегодня, на данный момент никаких боевых действий в городской черте Мариуполя не проводилось и не проводится», - заявил он.

Также Батозский подчеркнул, что «сил и средств хватит для того, чтобы удержать город, и для того, чтобы препятствовать распространению паники, которую сеют безответственные представители средств массовой информации».

Читайте такжеПод Мариуполем возле села Широкине идет бой (карта АТО)Как сообщал УНИАН, 27 августа подразделения российской регулярной армии захватили город Новоазовск Донецкой области, который расположен вблизи Мариуполя, а позже - еще несколько населенных пунктов.

3 сентября координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Попов заявил, что противник стремится взять под контроль территории в Донецкой области от Донецка до Мариуполя.

Вчера, 4 сентября, на пути в Мариуполь дошло до боевого столкновения пророссийских боевиков и российских военных с украинскими силовиками. Представители украинской стороны предполагали, что россияне проводили разведку боем, потому что сил для нападения на город у них было мало.

По данным горсовета Мариуполя, силы АТО вечером 4 сентября отбили атаку боевиков, которые пытались прорваться в город со стороны села Безымянное.