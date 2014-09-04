Норвегия будет курировать работу одного из фондов НАТО для Украины

Об этом заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг в Уэльсе, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Aftenbladet.no. Фонд под руководством Норвегии поможет Украине переквалифицировать военнослужащих.

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Финансовая поддержка Норвегии для фонда составит 3,3 млн. крон, которые в настоящее время составляют половину его финансирования. "Цель состоит в том, чтобы укрепить собственную способность Украины решать военные проблемы, и стабилизировать страну в финансовом отношении", - заявила Эрна Сольберг.

Однако на помощь в виде поставок вооружения Украине не стоит надеяться, считает премьер. "Причина в том, что у нас есть строгие правила лицензирования экспорта вооружений. В то же время, пока не было никаких запросов из Украины относительно приобретения оружия", - сказала она.