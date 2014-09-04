За сутки силы АТО уничтожили более 120 террористов и российских военных

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки подразделения сил АТО провели ряд успешных операций, уничтожив более 120 террористов и российских военнослужащих", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, вчера после нанесения огневого удара силами АТО по базе боевиков в районе Снежного были уничтожены более 100 российских наемников. Кроме этого во время отхода от аэродрома "Луганск" украинские военные уничтожили 7 бронетранспортеров, 2 танка, минометный расчет и около 100 террористов.