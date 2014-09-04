Обама и Кэмерон заявили о поддержке Украины

В четверг, в день начала саммита НАТО президент США Барак Обама и премьер-министр Великобритании Дэвид Камерон выступили со статьей в британской газете The Times, в которой они обещают совместную поддержку Украине в ее противостоянии с Россией, сообщает Радио Свобода.

«Односторонней аннексией Крыма и введением войск на юго-восток Украины, угрожающим и попирающим суверенитет иностранного государства, Россия пошла наперекор базовым принципам международной жизни», - пишут Обама и Камерон. - Перед лицом попыток России с помощью оружия принудить суверенное государство отказаться от законного права на демократию и определения своего будущего, мы должны поддержать правомерный выбор Украиной демократического пути развития, а также и далее помогать ей в наращивании своего потенциала».

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В статье говорится, что Североатлантический союз должен обеспечить «устойчивое» присутствие в Восточной Европе, подкрепленное сухопутными, воздушными, морскими и специальными силами быстрого реагирования, которые могут быть «оперативно развернуты в любой точке земного шара».

Президент США и премьер-министр Великобритании призвали партнеров на НАТО выполнить взятое на себя обязательство выделить не менее двух процентов ВВП своих стран на оборонные нужды с целью демонстрации «непоколебимой коллективной решимости» союза.

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Соединенные Штаты и Великобритания, говорится в статье, «не отступят от своего намерения дать отпор» группировке «Исламское государство», оперирующей в Ираке и Сирии, обезглавившей двух заложников – американцев и угрожающей смертью еще одному заложнику – британцу.

«Террористы сильно ошибаются, думая, будто мы дрогнем, столкнувшись с их угрозами. Кровожадным убийцам не запугать такие страны, как Британия и Америка», - пишут лидеры двух стран.