На Черниговщине укрепляют границу с РФ: сооружают рвы и планируют построить стены

В Черниговской области укрепляют государственную границу с Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил председатель Черниговского областного совета Николай Зверев.

"Граница с Россией будет укреплена", - заверил он.

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По словам Зверева, сейчас ведутся технические работы на участке границы от Сеньковки (Городнянский район) к Гремьячу (Новгород-Северский район). В частности, выполняются работы по строительству рвов. В последующем Зверев считает необходимым в отдельных секторах укрепить границу с помощью стен, в других – с помощью минирования. В целом украинско-российская граница в пределах области будет усилена на всей ее протяжности – 180 км.

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Председатель Черниговского областного совета также проинформировал журналистов, что обратился с письмом к председателям областных советов в регионах, которые не имеют границ с Россией, чтобы они оказали помощь техникой и человеческими ресурсами. Кроме того, Зверев отметил, что для усиления обороноспособности Черниговской области в регион следует повернуть штаб Северного оперативного командования, который длительное время размещался в Чернигове.