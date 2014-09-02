СНБО: В захваченных россиянами городах уменьшается контингент боевиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«В населенных пунктах, захваченных вооруженными силами РФ, отмечается уменьшение активности и численности террористов, что, вероятно, связано с разногласиями между руководством боевиков и российским военным командованием по поведению на контролируемой территории», - отметил он.

Читайте такжеДля обеспечения боевиков и своих военных Россия использует автомобили гуманитарного конвояСправка УНИАН. РФ в марте, нарушая все международные договоры, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов. Власти РФ оказывают военную, материально-техническую, финансовую поддержку террористическим организациям «Донецкая народная республика» и «Луганска народная республика».

С 15 апреля в Донецкой и Луганской областях продолжается антитеррористическая операция.

В конце августа подразделения российской регулярной армии захватили город Новоазовск Донецкой области, который расположен недалеко от Мариуполя.

Украина заявила о неприкрытой агрессии россиян и призвала западный мир отреагировать на нее.

По обнародованным данным СНБО, на сегодня на Донбассе действуют минимум 4 тактические группы российской армии численностью 1,6 тыс. человек.