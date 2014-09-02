Ягланд едет в Москву напомнить РФ об обязательствах стран-членов Совета Европы

Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с министром иностранных Павлом Климкиным. По словам еврочиновника, прежде всего речь пойдет о соблюдении прав человека.

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"Я затем поеду в Москву, и там я планирую говорить об уставных обязательствах, которые взяли на себя страны-члены Совета Европы, и обязательстве соблюдать права человека", - сказал Торбйорн Ягланд.