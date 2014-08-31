Бои вокруг аэропорта Луганска продолжаются - "Права справа"

23:29, 31 августа 2014
Политика
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1,5 тыс украинских военных, которые пытаются отбить луганский аэропорт, оказались в окружении боевиков

airport.lg.ua

Об этом Еспресо.TV сообщил Дмитрий Снегирев, лидер луганской общественной организации "Права справа"

По его словам, после того, как украинские войска оставили Георгиевку, в окружении боевиков оказались 1,5 тысячи украинских военных, которые защищают территорию луганского аэропорта.

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«Днем была совершена попытка прорыва десантниками, удалось вместе с боевой техникой прорвать кольцо осады. Остается напряженной и сложной ситуация в направлении города Счастья и Лутугино, там наблюдается значительная концентрация российской регулярной армии», - говорит Снегирев.

Кроме того, по его словам, несмотря на вчерашний удачный вылет украинской авиации и уничтожение большого количества боевиков, с взятием Новосветловки снова открыта дорога для беспрепятственного перебрасывания Россией на территорию Украины своих военных.

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