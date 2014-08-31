Ряд стран требуют расторгнуть акт НАТО-Россия - СМИ

В связи с действиями России в Украине ряд стран-членов НАТО накануне саммита Альянса в Уэльсе, который состоится 4-5 сентября, требуют расторжения Основополагающего акта Совета НАТО-Россия.

Об этом в воскресенье, 31 августа, сообщил немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в немецком правительстве, и в штаб-квартире Альянса в Брюсселе, передает Deutsche Welle. Этот документ, подписанный в мае 1997 года, ограничивающий размещение военнослужащих НАТО на территории государств бывшего Восточного блока.

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По данным издания, расторжение акта требуют Польша, страны Балтии и Канада. Тогда как правительство Германии выступает против этого, пишет Der Spiegel со ссылкой на источники в немецких дипломатических кругах.

"С каждым последующим военным шагом россиян становится все сложнее отстаивать немецкую позицию", - цитирует издание высказывание источника.

Североатлантический альянс планирует создать пять новых баз в трех странах Балтии, а также Польше и Румынии, сообщает 31 августа немецкое издание Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. На каждой из этих баз на постоянной основе должно базироваться от 300 до 600 солдат стран-членов Альянса, пишет газета со ссылкой на чиновников высокого ранга.

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Детали создания баз НАТО в этих странах должны быть разработаны после саммита Альянса 4-5 сентября в Уэльсе, пишет издание. Напомним, что согласно договоренностям между Североатлантическим альянсом и Россией, постоянного размещения баз НАТО в Восточной Европе не должно быть.