Сикорский: РФ уже не может вернуться к прежним отношениям с Западом

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в эфире Польского радио.

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"Нам нужен пересмотр отношений с Россией. Страна, которая прибегает к агрессии против другой европейской страны-соседа, не может рассчитывать, что мы вернемся к отношениям business as usual (как всегда бизнес)", - сказал министр.

По его словам, собственно, этот вопрос должен стать предметом обсуждения западных политиков на ближайших международных встречах.

Он также отметил, что внедрение экономических санкций против РФ нацелено на достижение результатов в более долгосрочной перспективе, а Украина нуждается в помощи уже сегодня. Радослав Сикорский добавил, что в этом вопросе больше всего украинской власти могут помочь США.

Комментируя дискуссии на тему последних событий в Украине, министр сказал: "Есть такая американская поговорка: если что-то выглядит как утка, крякает как утка, то это утка. Это точно агрессия", - отметил он.