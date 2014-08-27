Савченко назвала дату своего похищения, отличную от записанной в материалах дела

12:46, 27 августа 2014
Политика
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Похищенная украинская летчица Надежда Савченко, рассмотрение дела против которой сейчас проходит в Воронеже, заявила в суде, что находится в РФ с 24 июня, а не с 30-го, как это указано в материалах следствия.

Савченко заявила, что находится в РФ с 24 июня / Фото facebook.com/OZON.monitoring

Об этом в Twitter сообщил адвокат летчицы Николай Полозов.

Сейчас в суде до 14:20 по московскому времени объявлен перерыв.

Читайте такжеСавченко возмущена материалами следствия, суд объявил перерыв – адвокатВо время слушания дела в зале суда запрещена фото- и видеосъемка . В то же время, на перерыве журналистам разрешили снимать. Как пишет Полозов, в Москве так делать уже нельзя.

Как сообщал УНИАН, Надежда Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позже выяснилось, что она находится под стражей в России. Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые нелегально прибыли на территорию Украины, в составе группы боевиков, и освещали их нападения на украинских военных.

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