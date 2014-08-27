Савченко назвала дату своего похищения, отличную от записанной в материалах дела

Об этом в Twitter сообщил адвокат летчицы Николай Полозов.

Судья: с какой даты находитесь в России? Савченко: выкрадена из Украины 24.06, а по бумагам с 30.06 - Николай Полозов (@Moscow_advokat) 27 августа 2014

Сейчас в суде до 14:20 по московскому времени объявлен перерыв.

Читайте такжеСавченко возмущена материалами следствия, суд объявил перерыв – адвокатВо время слушания дела в зале суда запрещена фото- и видеосъемка . В то же время, на перерыве журналистам разрешили снимать. Как пишет Полозов, в Москве так делать уже нельзя.

Воронеж-край судебной демократии и свободы. Пока перерыв, "аквариум"-клетку с Савченко обступили журналисты, фотографируют, задают вопросы. - Николай Полозов (@Moscow_advokat) 27 августа 2014

Как сообщал УНИАН, Надежда Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позже выяснилось, что она находится под стражей в России. Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые нелегально прибыли на территорию Украины, в составе группы боевиков, и освещали их нападения на украинских военных.