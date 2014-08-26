The Guardian: Президент Украины объявил о досрочных парламентских выборах перед встречей с Путиным

Шон Уокер в своей статье, которая называется «Президент Украины объявил о досрочных парламентских выборах перед встречей с Путинным», опубликованной в британской газете The Guardian, сообщает о том, что президент Украины Петр Порошенко распустил парламент и объявил о проведении в октябре досрочных выборов, в то время как его страна продолжает сражаться с пророссийскими мятежниками в восточных регионах, а Киев снова обвиняет Россию в отправке солдат на свою территорию.

В своем заявлении Порошенко сообщил, что досрочные выборы будут проведены 26 октября, и, что роспуск парламента, причиной которого стал распад коалиции большинства в прошлом месяце, соответствует «ожиданиям подавляющего большинства граждан Украины», и назвал его шагом в сторону «очистки» парламента.

Накануне встречи Петра Порошенко и Владимира Путина, Киев заявил, что перед переговорами Москва пытается изменить ситуацию на востоке Украины в свою пользу, отправив колонну российской бронетехники, замаскированную под технику местных сепаратистов. Россия отрицает, что предпринимала такие шаги, хотя министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в понедельник, что Москва планирует направить еще один гуманитарный конвой в Украину, с или без согласия Киева.

Служба безопасности Украины сообщила, что солдаты из 98-й воздушно-десантной дивизии, базирующейся в центральной России, были захвачены недалеко от украинского населенного пункта Зеркальный, который находится на расстоянии около 50 км к юго-востоку от Донецка. «Следователи возбудили уголовное расследование по факту незаконного пересечения границы вооруженными гражданами России», – добавил он.

Министр обороны Украины Валерий Гелетей написал на своей странице в Facebook: «Сегодня Вооруженные Силы Украины захватили в плен много российских военнослужащих. Официально они находятся на учениях в самых разных уголках Российской Федерации. Реально – участвуют в военной агрессии против Украины». Он добавил, что их семьям ничего не известно о том, что с ними на самом деле происходит.

Путин и Порошенко встретятся в кулуарах во время саммита в Минске во вторник днем​​, но надежды на то, что диалог между ними принесет какое-либо существенное улучшение ситуации, невелики. В понедельник Порошенко выразил «чрезвычайную обеспокоенность» по поводу возможных передвижений российских военных и отправки второго конвоя в телефонном разговоре с Херманом ван Ромпеем, председателем Европейского Совета.

В последние недели сепаратисты были вытеснены в районы за пределами их оплотов в Донецкой и Луганской областях, но им удалось усложнить ситуацию для украинских военных, открыв второй фронт с юга.

Саммит в Минске – это встреча между представителями ЕС и главами государств Таможенного союза Путина, в который входят Беларусь, Россия и Казахстан. Россия давно хотела, чтобы Украина вступила в Таможенный союз, и именно то, что бывший президент Виктор Янукович кардинально изменил свое решение и отказался от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в пользу дальнейших консультаций о вступлении в Таможенный союз, привело к протестам в декабре прошлого года, в результате чего он лишился своей должности.

Украинские чиновники не особо надеются, что эти переговоры могут стать прорывом для выхода из кризиса.

«Путин является российским диктатором уже 14 лет и привык вести дела с помощью шантажа, угроз и провокаций», – сказал Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины, в интервью для украинского телевидения. «Он будет делать все, чтобы украинские граждане нервничали и чувствовали себя в опасности».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что во время своей встречи Путин и Порошенко, вероятно, обсудят «внутренний украинский кризис», а также вопросы российской гуманитарной помощи, «чтобы избежать ненужных задержек» для её доставки.

На прошлой неделе конвой из более 200 перекрашенных военных грузовиков въехал на территорию восточной Украины из России, чтобы доставить помощь жителям осажденного Донецка. Украинские власти заявили, что Россия отправила конвой без надлежащего разрешения, что приравнивается к «вторжению», в то время как Россия обвинила Украину в том, что она придумывала причины, чтобы задержать конвой и не дать ему въехать на свою территорию.

Некоторые предположили, что парад является нарушением Женевских конвенций. Лавров сказал, что юристы должны изучить отснятый материал, но лично он не нашел ничего унизительного в этом.

Парад военнопленных был проведен в ответ на большой военный парад в Киеве в честь Дня Независимости Украины, во время которого по главной улице города прошли маршем 1500 солдат и проехали 90 единиц военной техники и тяжелого вооружения, в том числе зенитно-ракетные комплексы «Град», в результате использования которых мятежниками погибло большое количество мирных жителей в восточной Украине.

Европейские политики жестко раскритиковали Россию за ее действия в восточной Украине, при этом ЕС и США ввели несколько раундов санкций. Тем не менее, давление оказывается и на украинские власти, чтобы они согласились пойти на уступки. Ангела Меркель во время встречи с Петром Порошенко в Киеве в субботу сказала, что Киев должен увеличить автономию для восточных регионов.

Покинув Киев, Меркель заявила в интервью немецкому телевидению, что «децентрализация» власти в Украине очень важна, и надеется, что в Минске может быть сделан прорыв в переговорах.

«Я, как и многие другие, хочу найти выход, который не навредит России. Мы также хотели бы иметь хорошие торговые отношения с Россией. Мы хотим иметь разумные отношения с Россией. Мы зависим друг от друга, а в мире есть еще так много других конфликтов, над разрешением которых мы должны работать вместе, поэтому я надеюсь, что мы сможем добиться прогресса», – сказал Меркель.

Сталкиваясь с давлением со стороны националистов в обеих странах, неясно, сможет ли хоть одна из сторон пойти на уступки, которые удовлетворят другую сторону. Украина заявила, что подписание новой версии соглашения об ассоциации с ЕС не подлежит обсуждению. Киев также не хочет делать русский язык вторым государственным и выступает против федерализации политической системы, чего требует Россия. Киев хочет, чтобы Россия перестала организовывать и финансировать восстания в Украине, хотя Россия отрицает, что она это делает.

Лавров снова настаивал в понедельник, что не было никаких незаконных вторжений через границу, утверждая, что Россия «в полной мере несет ответственность» за свою сторону границы и отметил, что наблюдатели от ОБСЕ не зафиксировали ни одного случая незаконной передачи оружия через границу. Однако представители ОБСЕ получили мандат на наблюдение за ситуацией на официальных контрольно-пропускных пунктам, но им не разрешают проводить наблюдение на длинных, неохраняемых участках границы, где скрещиваются грунтовые дороги, по которым можно часто увидеть, как, пересекая границу, туда и обратно ездят немаркированные военные транспортные средства.

На одной из таких грунтовых дорог вблизи российского пограничного города Донецка журналист The Guardian увидел, как колонна российской военной техники пересекла украинскую границу ранее в этом месяце. Украинские чиновники заявили, что военные в итоге разгромили эту колонну, но не представили никаких доказательств. Россия отрицает, что колонна вообще когда-либо пересекала границу, утверждая, что это был пограничный патруль, который выполнял свою миссию строго на российской стороне.