В зону АТО отбыла новая бригада Нацгвардии

Об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко. По его словам, часть этой военной техники была представлена украинцам во время парада в День независимости Украины.

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Также Андрей Лысенко подчеркнул, что украинские военные удерживают оборону на главных направлениях контратак террористов.

Также, по его словам, вооруженные силы во взаимодействии со спецподразделениями МВД и Нацгвардии выполняют задачи по поиску, разоружению, уничтожению террористов и диверсионных разведывательных групп российских наемников в населенном пункте Родаково Луганской области. Украинские пехотинцы также проводят поисково-ударные действия в направлении Комиссаровка-Алчевск.