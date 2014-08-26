Глава Полтавского облсовета пошел добровольцем в зону АТО

Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель председателя полтавского УДАРа Константин Ищейкин.

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"Неоднократно Петр Ворона ездил в зону АТО, чтобы лично поддержать защитников страны. И председатель областного УДАРа, и другие полтавские активисты давно помогаем бойцам - закупаем бронежилеты, каски и другое снаряжение и передаем его военнослужащим. Теперь же Петр Ворона принял решение непосредственно принять участие в боевых действиях в зоне АТО и отправился на восток Украины", - рассказал Константин Ищейкин.

Он также отметил, что в настоящее время Петр Ворона находится в расположении части аэромобильных войск, где проходит тренировку и готовится к отправке непосредственно в зону активных боевых действий.

Председатель облсовета будет служить добровольцем в батальоне "Феникс", сформированном на базе 79-й аэромобильной бригады. Его должность - старший стрелок.

Председатель Полтавского областного совета Петр Ворона имеет звание старшего сержанта запаса и спортивный разряд по борьбе самбо.