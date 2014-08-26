СНБО: За минувшие сутки погибли 12 военнослужащих, 19 ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

Читайте такжеСНБО: Боевики активизировались, самые ожесточенные бои идут возле Иловайска и ХрящеватогоНапомним, вчера произошла попытка атаковать юг Донецкой области из России. Силами АТО была остановлена колонна бронетехники, прорывавшаяся в направлении Мариуполя. В плен попали десять российских военнослужащих.