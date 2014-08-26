Осужденный за сепаратизм одессит Давидченко сбежал в аннексированный Крым

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила пресс-секретарь главного управления МВД в Одесской области Алла Марченко.

«Давидченко нарушил режим и уклонился от отбывания наказания», - сказала Марченко. Правоохранительные органы проводят соответствующие мероприятия по возвращению осужденного в Украину.

Как сообщал УНИАН, Давидченко был задержан 17 марта в Одессе. Шевченковский райсуд Киева приговорил его к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

В решении суда сказано, что Давидченко, будучи лидером и координатором общественных объединений «Молодежная единство» и «Народная альтернатива», неоднократно, действуя умышленно и осознанно, призывал к изменению границ территории и государственной границы Украины, выступал с призывами, разжигающими национальную рознь и направленных на непризнание действующей власти и т. д. Ему инкриминировалось посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.1 ст. 110, ч. 2 ст. 110 УКУ). Обвиняемый был освобожден из-под стражи в зале суда.

Читайте такжеНа Полтавщине за сепаратизм осудили гражданку РоссииПозднее в некоторых одесских СМИ появилась информация о том, что Давидченко, проигнорировал запрет покидать место постоянного проживания и отбыл в другую страну. СМИ приводили его слова: «Нахожусь за границей. Готовлюсь презентовать новое движение и от своей позиции не отказался, с которой выходил к людям».