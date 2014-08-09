Одесский суд выпустил из-под стражи активиста Антимайдана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили соратники Давидченко по Антимайдану, сославшись на приговор Шевченковского районного суда Киева.

В частности, в решении сказано, что Давидченко, будучи лидером и координатором общественных объединений «Молодежная единство» и «Народная альтернатива», неоднократно, действуя умышленно и осознанно, призывал к изменению границ территории и государственной границы Украины. Например, в интервью передаче «Актуальный разговор», которая демонстрировалась на размещенном в открытом доступе в сети Интернет сайте телеканала «АТВ» (Одесса).

Кроме того, Давидченко публично на митингах выступал с призывами, разжигающими национальную рознь и направленных на непризнание действующей власти.

Призывал «провести в Одесской, Николаевской и Херсонской областях местные референдумы, с целью отделения указанных территорий от Украины и образования независимого государственного образования под названием «новороссия».

Кроме того, при участии обвиняемого 3 марта «агрессивно настроенные лица, часть из которых скрывала лица и имела при себе биты, цепи, пыталась зайти в помещение Одесской ОГА, разбив при этом окна на входной двери здания».

«Кроме того, неустановленные лица сняли с флагштока у Одесской ОГА государственный флаг Украины и на его место подняли государственный флаг Российской Федерации», - в том числе, сказано в приговоре.

Обвиняемый признан по ч.1 ст. 110, ч.2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Суд назначил наказание лишение свободы на 5 лет. Подсудимый освобожден от назначенного судом наказания с испытательным сроком на 3 года.

«На основании ст.76 УК Украины обязан не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно-исполнительной инспекции; сообщать уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места жительства, работы и учебы, периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительной инспекции», - говорится в документе.

Обвиняемый освобожден из-под стражи в зале судебного заседания в связи с освобождением от отбывания наказания с назначенным испытанием. Он безоговорочно признал себя виноватым в объеме объявленной подозрения в судебном производстве, обязался сотрудничать с правоохранительными органами в раскрытии и выявлении уголовных правонарушений, не совершать в дальнейшем любых уголовных преступлений.

Читайте такжеРФ "вспомнила" о международном праве и потребует освободить задержанных в Украине сепаратистовПриговор может быть обжалован участниками судебного производства в течение 30 дней с момента его провозглашения.

Как сообщал УНИАН, Давидченко задержан вечером 17 марта в Одессе.

18 марта в центре Одессы сторонники подозреваемого в сепаратизме лидера радикальной организации «Молодежное единство» и координатора организации «Народная альтернатива» Антона Давидченко установили возле здания управления СБУ в Одесской области палатки для проведения бессрочной акции протеста, которая была прекращена спустя несколько дней.

Читайте такжеВ Одессе милиция дубинками "утихомирила" евромайдановцев, пытавшихся сорвать концерт Ани ЛоракДавидченко было объявлено о подозрении в совершении преступления по ст. 110 Уголовного кодекса Украины - «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».