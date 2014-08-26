Журналисты, попавшие в окружение с военными, вышли на связь

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на народного депутата, основателя телеканала Николая Княжицкого.

«Они сказали, что находятся в окружении вместе с несколькими частями, среди которых - батальон «Днепр-2» Министерства обороны Украины. Они стараются быть в безопасном месте», - рассказал он.

Читайте такжеВоенные и журналисты попали в окружение под Иловайском - СМИ«Рассказали, что бойцы, с которыми они находятся в бою, отбили российский танк, со всеми документами, из российской военной части», - отметил Николай Княжицкий.

Ранее украинские силы смогли взять под контроль только часть Иловайска, в другой боевики имеют хорошо подготовленный укрепленный район. 25 августа в бою за освобождение Иловайска погибли командир спецбатальона «Херсон» Руслан Сторчеус и боец Олег Пешков.