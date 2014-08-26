В Минске идет подготовка встречи Путина с Порошенко

Об этом УНИАН сообщил источник в украинской делегации.

“Эта встреча может состояться, мы над этим работаем”, - отметил собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Минске состоится встреча в формате Украина - ЕС - “Евразийская тройка” (Россия, Беларусь, Казахстан).

В ходе этой встречи запланировано обсуждение вопросов, связанных с имплементацией Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, энергетической безопасности и стабилизации ситуации на Донбассе.

Читайте такжеВ Кремле заявили, что для отдельной встречи Путина и Порошенко в Минске "очень много тем"Украина, Россия, Беларусь и Казахстан будут представлены на уровне президентов. Также во встрече примут участие высокий представитель ЕС по вопросам безопасности и внешней политики Кэтрин Эштон, вице-президент Еврокомиссии - комиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер и комиссар по вопросам торговли Карл де Гухт.

Порошенко заявлял, что на встрече в Минске намеревается договариваться о мире, поскольку «весь мир устал от войны».