СНБО: Трасса Новоазовск-Мариуполь находится под контролем (карта АТО)

Об этом говорится в сообщении СНБО в соцсети.

"В 5:20 утра в районе населенных пунктов Щербак и Новоазовск смешанная колонна бронетехники в составе 10 танков, 2 БМП и 2 «Уралов» нарушила государственную границу Украины. Пограничники вступили в бой и вызвали подкрепление", - говорится в сообщении.Читайте такжеСеменченко: До 40 единиц бронетехники из РФ прорвались через границу и движутся в сторону Мариуполя

Продвижение основной части вражеской техники остановлено огнем на рубеже Щербак - Маркине.

Сейчас трасса Новоазовск-Мариуполь находится под контролем сил АТО. С территории Российской Федерации ведется обстрел в направлении Новоазовска.

Комбат "Донбасса" в соцсети сообщил, что сегодня утром границу Украины пересекло до 50 единиц бронетехники. В то время руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук сообщает о вторжении с территории РФ 10 БТРов, 2 танков и 2 Камазов.

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