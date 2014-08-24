Красный Крест: Жители Луганска - в критическом положении, они нуждаются в помощи

Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК), которые уже несколько дней находятся в Луганске, сообщают о крайне бедственном положении местных жителей.

Об этом говорится в сообщении гуманитарной организации, передает Радио Свобода.

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«Телефонные линии и другие каналы связи в Луганске не работают, поэтому получение информации от наших сотрудников, которые находятся там несколько дней, является сложной задачей», - отметил руководитель управления оперативной деятельности Красного Креста в Европе и Центральной Азии Лоран Корба.

«Очевидно, что местные жители нуждаются в помощи. Продуктов и медикаментов не хватает, доступ к чистой воде крайне затруднен. Нужно принимать срочные меры по улучшению сложившейся ситуации», - добавил Корба.

Красный Крест продолжает диалог с представителями группировки «ЛНР» о скорейшем получении наименее защищенными жителями Луганска и окрестностей гуманитарной помощи, предоставленной украинской властью. Это станет возможным только в случае, когда стороны конфликта предоставят гарантии безопасной перевозки груза.

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По данным Красного Креста, местные власти 22 августа начала выдачу полученной из России гуманитарной помощи. Организация использует свой опыт оперативной деятельности для консультирования местных органов власти при составлении планов раздачи помощи.

Вооруженное насилие в Луганске вызывает обеспокоенность сотрудников Красного Креста, поскольку непонятно, смогут ли люди без риска для жизни собираться вблизи мест раздачи помощи. Международная гуманитарная организация призывает стороны конфликта избегать нападений на гражданских.