На фугасе подорвался БТР-80 сил АТО, данные по потерям уточняются

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

Повсеместно террористы проводят минирование дорог.

"Террористы продолжают обстрелы позиций сил АТО. В частности, в районе Вергунского разъезда (Луганск) из АГС-17 обстрелян взводный опорный пункт сил АТО. Из БМ-21 «Град» обстреляны позиции силовиков в районе н.п.Веселая Гора и Иловайск. Также из минометов дважды обстрелян блок-пост в районе н.п.Станица Луганская", - сообщил Тымчук.

Кроме этого, боевики при поддержке 2 танков и БМП атаковали опорный пункт в районе Иловайска. Атака была отбита.

Как сообщалось ранее, в июле пограничники отдела пограничной службы «Милово» Луганского отряда подорвались на фугасе. 10 июля в районе пограничного пункта пропуска «Должанский» на фугасе подорвалась боевая машина пехоты БМП-2 сил АТО. Погибли 4 военнослужащих.