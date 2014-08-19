Тымчук: Силовки ведут бои по удержанию позиций в районе Саур–Могилы

Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмирий Тымчук. Читайте такжеУкраинские военные отражают контратаки боевиков возле Савур-Могилы

"В приграничных районах (сектор»Д») продолжаются оборонительные бои по удержанию позиций в районе Саур–Могилы", - отметил эксперт.

Он также сообщил, что силы АТО проводят рейдовые действия в районе населенного пункта Благодатное и организовывают блокпосты и опорные пункты с целью предотвращения поставок террористам пополнения в виде наемников и техники из России.