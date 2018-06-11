Украинский интерес. Манипулятивный конвой, вылазка в Крым и сосредоточенный ЕС

Украина продолжает ощущать особенности гибридной войны, на этот раз проявившейся в запуске многокилометрового «гуманитарного конвоя» из России. Владимир Путин поставил международное сообщество перед фактом своего желания оказать гуманитарную помощь жителям восточных областей Украины, упирая на гуманитарную катастрофу на Донбассе. О том, кто виновен в разрушении инфраструктуры региона и убийствах мирных жителей, в Кремле предпочитают не вспоминать.

Колонна из 280 грузовиков, с помпой выдвинувшаяся из Подмосковья (российские блоггеры утверждают, что из расположения Таманской дивизии), несколько дней привлекала к себе внимание не только Украины, но и всего мира. Интересно, что «глава ЛНР» Валерий Болотов и «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин на уходящей неделе под разными поводами сложили с себя полномочиями. Недостатка в версиях о содержимом грузовиков не было, и когда колонна уперлась в украинскую границу напротив захваченного боевиками КПП «Изварино», журналисты выяснили любопытные факты. Во-первых, пока колонна белых грузовиков отстаивалась, границу с Украиной пересекли несколько десятков единиц российской бронетехники, большинство из которых, как утверждают украинские официальные лица, частично удалось уничтожить. Во-вторых, во многих «гуманитарных» грузовиках степень наполненности полезными товарами оказалась крайне низкой. Очевидно, что конвой, которому априори сложно остаться незамеченным, стал попыткой Кремля переломить ситуацию в свою пользу после катастрофы «Боинга-777» в небе над Донбассом.

Это предположение подтвердил своим выступлением в Крыму Владимир Путин. От визита на оккупированный полуостров российского президента в тесном окружении политической челяди ожидали многого, но тот ограничился привычной имперской тональностью и заверениями, что тема принадлежности Крыма на международном уровне обсуждаться не будет. Путин в свойственной ему манере высказался за скорейшее прекращение боевых действий на Донбассе. Не исключено, что Кремль ищет возможности политического размена признания Крыма российским на уменьшение своей активности в восточных областях Украины.

Не будем забывать, что между Украиной и Россией сохраняются дипломатические отношения, а принятый Верховной Радой законопроект «О санкциях» пока не нашел своего применения, хотя Россия практически ежедневно сокращает масштабы двустороннего товарооборота. Поэтому Европейский Союз устами президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу продемонстрировал готовность к организации переговоров с участием Порошенко и Путина, а Совет ЕС на уровне министров иностранных дел предостерег Россию от дальнейшей эскалации напряженности в Украине.

Верховная Рада довольно неожиданно приняла законопроект о реформировании газотранспортной системы Украины. Эксперты отмечают, что правительство учло предложение народных депутатов, и после президентской визы Кабинет Министров получит возможность искать инвесторов для модернизации украинской «трубы». Хотя закон предусматривает открытие возможных бенефициаров компаний, которые будут привлекаться к модернизации ГТС, степень проникновения «Газпрома» в энергетическую сферу Старого Света делает более перспективными партнерами заокеанские компанию. Тем временем Словакия готовится начать реверсные поставки газа в Украину, но на максимальные объемы прокачки «голубого золота» выйдет не раньше весны 2015 года.