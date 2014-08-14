Путин объявил о создании в Крыму отдельной военной группировки
15:30, 14 августа 2014Политика
0 0
Президент РФ Владимир Путин утвердил программу создания отдельной военной группировки в Крыму.
REUTERS
Об этом пишет РИА Новости.
«Министерство обороны подготовило дополнение к программе вооружений и отдельную программу создания и развития военной группировки в Крыму. Я эту программу утвердил», — сказал Путин в Ялте на встрече с парламентскими фракциями.
По словам Путина, программа не будет избыточной и затратной.
Читайте такжеПутин прибыл в Севастополь (добавлено видео)
«Мы ее не будем насыщать избыточным личным составом, избыточными вооружениями, но эта программа органично вписывается во все планы развития наших вооруженных сил, в том числе имею в виду ее территориальную составляющую», — подчеркнул Путин.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter