Путин объявил о создании в Крыму отдельной военной группировки

Об этом пишет РИА Новости.

«Министерство обороны подготовило дополнение к программе вооружений и отдельную программу создания и развития военной группировки в Крыму. Я эту программу утвердил», — сказал Путин в Ялте на встрече с парламентскими фракциями.

По словам Путина, программа не будет избыточной и затратной.

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«Мы ее не будем насыщать избыточным личным составом, избыточными вооружениями, но эта программа органично вписывается во все планы развития наших вооруженных сил, в том числе имею в виду ее территориальную составляющую», — подчеркнул Путин.