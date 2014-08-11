Силы АТО рекомендуют мирным жителям покинуть Донецк и Луганск

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

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"Для мирных жителей желательно покинуть крупные города – Донецк и Луганск, потому что они у нас сейчас перед тем, чтобы их освободить", - заявил он, добавив, что "гуманитарные коридоры работают как в Луганской области, место сбора – населенный пункт Счастье, так и в Донецкой области – место сбора населенный пункт Дачное".

"Украинские военные обеспечили возможность беспрепятственного передвижения по территории, уже освобожденной от террористов, которая сейчас контролируется силами АТО", - сообщил Андрей Лысенко.

СНБО обращается к мирным жителям "при возможности покидать эти города временно, потому что там будет проходить операция по их освобождению и уничтожению террористов. Потому мы готовы предоставить весь возможный транспорт для вывоза людей из населенных пунктов", отметил Андрей Лысенко.