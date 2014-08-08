МИД Нидерландов: украинский сценарий Россия может применить в других странах Европы

Такое мнение выразил министр иностранных дел Нидерландов Франс Тиммерманс на своей странице в соцсети, передает "ЕвроПравда".

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По его словам, подход, который применяет Россия, привел к вооруженному противостоянию в восточной Украине и имеет серьезные международные последствия. "Этот подход Россия может применить и в других европейских странах. Потому он представляет угрозу для европейской и международной безопасности", - отметил Франс Тиммеранс.

Поэтому сегодня, по мнению министра, первоочередной задачей является убедить президента РФ Владимира Путина, что такая политика не отвечает ничьим интересам и несет опасность для каждого. "Сейчас похоже на то, что Путин не только не собирается менять политику в отношении Украины, но и планирует предпринимать дальнейшие шаги в том же направлении", - отмечает Франс Тиммеранс.

"Только единство и непоколебимость поможет нам заставить Россию изменить курс и встать на путь, основанный на общепризнанном праве государств самостоятельно принимать решения о своем будущем", - убежден он.

Пока же ЕС не остается ничего другого, как внедрять санкции, несмотря на то, что они являются убыточными и для европейских стран.