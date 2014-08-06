Постпред в ООН: Поддержка Россией бандформирований является причиной кризиса в Украине

02:08, 06 августа 2014
Политика
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И.о. постоянного представителя Украины в ООН Александр Павличенко на экстренном заседании Совета безопасности заявил, что правительство Украины полностью выполняет социальные обязательства перед жителями Донецкой и Луганской областей.

Reuters

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Твиттере.

"Правительство Украины будет выполнять все рекомендации ООН, в Украине нет гуманитарного кризиса, мы можем справиться с ситуацией", - говорится в сообщении.

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Вместе с тем, постпред призвал Россию контролировать свою границу.

По его убеждению, то, что Россия поддерживает незаконные вооруженные формирования и является причиной кризиса в Украине.

"Если Россия действительно заинтересована стабилизировать ситуацию, мы предлагаем поставить под свой контроль границу и прекратить направлять наемников и оружие в Украину", - отметил Павличенко.

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