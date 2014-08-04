МИД Казахстана: Пшонка не обращался с заявлением на получение гражданства

13:23, 04 августа 2014
Политика
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Бывший генеральный прокурор Виктор Пшонка не обращался в официальные органы Казахстана с ходатайством о приеме гражданства и получении вида на жительство в этой стране.

У МЗС Казахстану немає звернення від Пшонки про надання громадянства

Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) страны Нуржан Айтмаханов, передает радио "Свобода".

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По его информации, Виктор Пшонка не значится в списке лиц, которые пересекали государственную границу Казахстана и временно зарегистрировались в этой стране. МИД сообщает, что по базе данных задокументированного населения Казахстана проверены все лица с фамилией Пшонка, в том числе Пшонка Виктор Павлович, на которого "сведения о задокументуваннии документами, удостоверяющими личность гражданина Казахстана, отсутствуют".

Как сообщал УНИАН, генеральная прокуратура Украины заявила о проверке информации о возможном получении бывшим генпрокурором Виктором Пшонкой гражданства Казахстана.

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