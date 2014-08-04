МИД Казахстана: Пшонка не обращался с заявлением на получение гражданства

Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) страны Нуржан Айтмаханов, передает радио "Свобода".

Читайте такжеПшонка оказался гражданином России

По его информации, Виктор Пшонка не значится в списке лиц, которые пересекали государственную границу Казахстана и временно зарегистрировались в этой стране. МИД сообщает, что по базе данных задокументированного населения Казахстана проверены все лица с фамилией Пшонка, в том числе Пшонка Виктор Павлович, на которого "сведения о задокументуваннии документами, удостоверяющими личность гражданина Казахстана, отсутствуют".

Как сообщал УНИАН, генеральная прокуратура Украины заявила о проверке информации о возможном получении бывшим генпрокурором Виктором Пшонкой гражданства Казахстана.