Украинский интерес. Запад протянул руку, Рада сыграла на опережение, Лавров играет в Громыко

После гибели на Донбассе малазийского «Боинга» Украина превратилась в главную болевую точку на карте Европы. Наша страна продолжает антитеррористическую операцию, при этом испытывая постоянное воздействие со стороны России, военные которой ведут провокационные артиллерийские обстрелы украинской территории и принимают непосредственное участие в боевых действиях на Донбассе. Но смерть почти трех сотен пассажиров малазийского лайнера была не напрасной, она переломила общественное мнение Запада, заставила Вашингтон и Брюссель отказаться от равноудаленной позиции в отношении происходящего на востоке Украины.

Переход на третий уровень санкций имеет принципиальное значение для мировой политики. Он означает, что европейские страны и США не собираются мириться с агрессивными действиями России в отношении Украины, и их больше не устраивает вранье планетарного масштаба в исполнении Владимира Путина. Ограничение в чувствительных для России секторах – финансовом, энергетическом, оборонно-промышленном комплексе (газовая сфера пока остается за пределами санкций) – даст свои плоды, возможно, не так быстро, как этого хотели бы миллионы украинцев, но демонстрирует солидарность Запада с Украиной. Хотя российские официальные лица продолжают хорохориться, эффект анаконды от санкций ЕС и США для российской экономики проявится уже скоро.

Показательно, что Барак Обама объявил о санкциях против российских банков во время пребывания за океаном украинского министра иностранных дел Павла Климкина. Тот, кстати, выразил недоумение тем фактом, что на фоне жесткого давления на Россию со стороны мирового сообщества у той не отобрали право на проведение этапа «Формулы-1» и следующего чемпионата мира по футболу. При известной манипулятивности материала в британской газете Independent, подконтрольной россиянину Александру Лебедеву, о сговоре Владимира Путина и Ангелы Меркель, украинскому МИД не стоит почивать на лаврах.

Россия, используя статус постоянного члена Совета Безопасности ООН, блокирует любые возможные санкции на дипломатическом уровне. Ее постпред в СБ Объединенных Наций Виталий Чуркин не стесняется «чушь прекрасную нести», пытаясь обелить пророссийских сепаратистов и уменьшить международное давление на Россию. Начальники Чуркина также высказываются вполне однозначно: Владимир Путин, к примеру, уверен, что у России украли победу в первой мировой войне. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не только отказывается от ведения переговоров о судьбе Крыма, но и менторским тоном поучает Украину и называет Майдан «геополитическим проектом, направленным против России и русских». Похоже, главе российской дипломатии не дают спокойствия лавры Андрея Громыко – министра иностранных дел СССР, заслужившего прозвище «Мистер Нет».

Хотя украинский парламент редко демонстрирует чудеса высокой эффективности, на этот раз Верховная Рада в связке с главой государства сработала оперативно. Нардепы ратифицировали соглашения с Нидерландами и Австралией о миссиях защиты расследования обстоятельств гибели «Боинга-777». Это означает не только более комфортные условия работы иностранных экспертов, получивших вооруженных австралийцев и голландцев, но позволило адекватно ответить на предложение Лаврова о введении российских миротворцев на место катастрофы лайнера.

Верховная Рада отказалась поддержать правительственный законопроект о реформировании НАК «Нефтегаз Украины», отправив его на повторное второе чтение. Хотя Арсений Яценюк упирает на необходимость недопущения установления Россией контроля над украинской «трубой», не будем забывать, что во многих западных компаниях имеется серьезное российское присутствие. Поэтому в деле привлечения инвесторов для модернизации украинской ГТС спешить не нужно.

Евгений МАГДА