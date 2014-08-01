Путин считает, что у России украли победу в Первой мировой войне

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на церемонии открытия на Поклонной горе монумента героям, павшим в годы Первой мировой войны.

Он утверждает, что на протяжении многих веков Россия выступала за крепкие и доверительные отношения между государствами. Так было и накануне Первой мировой, когда Россия сделала всё, чтобы убедить Европу мирно, бескровно решить конфликт между Сербией и Австро-Венгрией. Но Россия не была услышана, и ей пришлось ответить на вызов, защищая братский славянский народ, ограждая себя, своих граждан от внешней угрозы, отметил он.

«Россия выполнила свой союзнический долг. Её наступления в Пруссии и в Галиции сорвали планы противника, позволили союзникам удержать фронт и защитить Париж, заставили врага бросить на восток, где отчаянно бились русские полки, значительную часть своих сил. Россия смогла сдержать этот натиск, а затем перейти в наступление. И весь мир услышал о легендарном Брусиловском прорыве (события проходили на территории Украины - УНИАН). Однако эта победа была украдена у страны. Украдена теми, кто призывал к поражению своего Отечества, своей армии, сеял распри внутри России, рвался к власти, предавая национальные интересы», - сказал Путин.

По его словам, трагедия Первой мировой войны напоминает о том, к чему «приводят агрессия и эгоизм, непомерные амбиции руководителей государств и политических элит, берущие верх над здравым смыслом, и вместо сохранения самого благополучного континента мира – Европы – подвергают её опасностям».

Он заявил, что в мировой истории так много примеров, какой страшной ценой оборачивается нежелание слышать друг друга, попрание чужих прав и свобод, законных интересов в угоду своим интересам и амбициям.

«Человечеству давно пора понять и принять одну самую главную истину: насилие порождает насилие. А путь к миру и процветанию слагается доброй волей и диалогом и памятью об уроках прошедших войн, о том, кто и зачем их начинал», - сказал он.

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3 ноября 2009 года Путин заявил, что нельзя давать однозначные оценки сталинизму.

Читайте такжеПутин планирует восстановить монастыри Кремля«Нельзя, на мой взгляд, давать оценки в целом. Очевидно, что с 1924 по 1953 год страна - а страной тогда руководил Сталин, - изменилась коренным образом: она из аграрной превратилась в индустриальную. Правда, крестьянства не осталось, и мы все прекрасно помним проблемы, особенно в завершающий период, с сельским хозяйством, очереди за продуктами питания и т.д. На село это не имело никакого позитивного влияния, все, что происходило в этой сфере. Но индустриализация, действительно, состоялась», - сказал Путин.