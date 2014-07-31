Силы АТО сузили кольцо вокруг первомайско-алчевской группировки (карта)

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Вчера силы военнослужащих НГУ заняли три блокпоста боевиков в районе Дебальцево, таким образом силы АТО сузили кольцо окружения вокруг первомайско-стахановско-алчевской группировки террористов, сообщает информационно-аналитический центр СНБО.

Также сообщается, что идет бой за освобождение Первомайска Луганской области.

Читайте такжеЗа сутки боевики 15 раз обстреляли позиции сил АТО - СНБОКроме того, вчера в районе поселка Моспино Донецкой области во время проведения разведывательных действий подразделениями ВСУ уничтожено более 50 террористов, снайпер и ДОТ боевиков.

Еще одного снайпера-коректировщика уничтожили близ села Ульяновское Донецкой области пограничники. Во время зачистки района обнаружена и уничтожена засада боевиков, которые прикрывали своего снайпера. Погибли 4 террориста, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Также в течение последних суток в зоне антитеррористической операции вне населенных пунктов работали украинская авиация и артиллерия. Летчики совершили 11 вылетов, из них 2 - медицинская эвакуация. Артиллерия совершила 24 огневых налета, благодаря чему были уничтожены живая сила и техника террористов.