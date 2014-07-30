В Раде инициируют создание ВСК по расследованию убийства мэра Кременчуга
Нардеп Каплин инициировал создание следственной комиссии Верховной Рады по расследованию убийства мэра Кременчуга Бабаева.
Народный депутат Украины Сергей Каплин (фракция "УДАР") инициировал создание временной следственной комиссии по расследованию убийства мэра Крменчуга Олега Бабаева.
Как сообщил нардеп УНИАН, соответствующий проект постановления уже подан в Верховную Раду. Также Каплин обратился с депутатским запросом в Генеральную прокуратуру Украины и Министерство внутренних дел с требованием объективного и своевременного расследования этих случаев.
«Я предлагаю создать временную следственную комиссию Верховной Рады, чтобы расследовать эти два вопиющие случаи нападений на мэров. Нельзя затягивать расследование», - заявил депутат.
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Он также сообщил, что предложил свою кандидатуру на председателя временной следственной комиссии по расследованию убийства Бабаева.
«В четверг будет заседание парламента и я буду просить коллег создать комиссию в экстренном порядке», - отметил нардеп.
Как сообщал УНИАН, 26 июля около 10.00 мэр Кременчуга Олег Бабаев выехал из дома на машине и подъехал к мусорному контейнеру на ул. Сумская, 46, чтобы выбросить мусор, и был убит выстрелами в спину из огнестрельного оружия. Убийство мэра квалифицировано правоохранительными органами как преднамеренное убийство, совершенное по заказу и по предварительному сговору группой лиц. Милиция в качестве основных версий убийства рассматривает: профессиональную деятельность, предпринимательскую деятельность и из-за личной неприязни и отношений.
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Народный депутат Сергей Каплин заявил, что считает, что Бабаева убили, прежде всего, из-за того, что он был потенциальным губернатором.
Также в ночь на 26 июля неизвестные обстреляли жилой дом городского головы Львова Андрея Садового. На тот момент городского головы и его семьи в доме не было, поэтому никто не пострадал.