Порошенко: сегодня весь мир демонстрирует солидарность с украинским народом

“Какими критериями я руководствовался во время принятия комплексного решения о назначении силового блока является самоотверженность, решительность, патриотизм. Я уверен что именно эти качества должны быть присущи украинскому воину, от солдата до генерала”, - заявил Петр Порошенко.

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Представляя новго министра обороны Валерия Гелетея, президент подчеркнул, что "Украина сейчас стоит перед вызовами, возможно, самыми сложными в своей истории, и мы должны добиться этой победы".

Петр Порошенко подчеркнул важность возрождения потенциала отечественного военно-промышленного комплекса. "Я убежден, что новейшие образцы вооружения, которые до сих пор не выпускались в связи с тем, что финансирование разворовывалось, наконец должны поступить в войска. Их сегодня крайне не хватает на востоке государства", - сообщил Петр Порошенко.

Он выразил уверенность, что при современных вызовах вооруженные силы нуждаются в модернизации управления, решении фундаментальной проблемы улучшения системы логистики. "Не сомневаюсь в том, что за эти 3 месяца фактически с нуля была возрождена боеспособность армии, в чем я убедился лично. Теперь наша армия способна воевать и побеждать, защищать свой народ, свое государство. Армия, солдаты и офицеры которые демонстрируют фантастический патриотизм", - сказал глава государства.

Президент Украины сообщил, что сегодня во время совещания с руководителями силовых структур он поручил представить к государственной награде военного пилота, который посадил Су-24 после попадания в него ракеты. "Именно на таких примерах должен воспитываться украинский солдат, украинская армия. Я не имею никакого сомнения, что с такой силой духа мы способны победить любого противника", - отметил президент.

Он сообщил также, что поставил перед новым министром обороны задачу начать в ближайшее время неотложные реформы, которые должны были состояться еще 20 лет назад, и которые позволят создать боеспособную армию. "Сегодня весь мир демонстрирует невероятную солидарность с украинским народом и готов поддержать украинскую армию финансами, технологиями, советниками, обучением. Я уверен в том, что мобилизация наших усилий приведет к резкому повышению эффективности нашей армии", - подчеркнул президент.

Глава государства отметил также необходимость новых подходов в сфере государственной безопасности. " Любая измена или опасность для страны должна мгновенно получать жесткий отпор. Включайтесь в работу, изучайте фронт работ. Я уверен, что с вами мы вернем Донбасс, нашу страну, мир, покой, как того ждут на Донбассе, в Украине и мире. А это невозможно без модернизации вооруженных сил, без наведения порядка. Слава Украине!", - подчеркнул президент.