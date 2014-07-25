Ночью позиции сил АТО обстреливали из «Градов», стрелкового оружия и гранатометов

Об этом сообщается на странице пресс-центра АТО в Facebook.

Около часа ночи были осуществлены обстрел из БМ-21«ГРАД» аэродрома Луганск со стороны населенного пункта Фабричное.

«03.40 и 04.05 - осуществлен обстрел из БМ-21 «Град» блокпоста Веселая Гора. 01.05 – 01.35 - осуществлен обстрел из БМ-21«Град» позиций украинских войск возле населенного пункта Березовое и блокпоста близ населенного пункта Мариевка», - сообщили в пресс-центре.

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