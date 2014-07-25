Зачистка Лисичанска почти завершена - Тымчук

Такие оперативные данные передает представитель группы «Информационное Сопротивление» Дмитрий Тымчук.

Со стороны России совершены обстрелы позиции сил АТО. В частности, из артиллерии обстрелян пограничный пункт пропуска «Мариновка» и 2 блок-поста сил АТО близ Дьяково.

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Обстрелы позиции сил АТО террористами продолжаются. Из стрелкового оружия и гранатометов обстрелян блок-пост украинских силовиков близ н.п. Дебальцево. Из РСЗО БМ-21 «Град» боевики обстреляли позиции сил АТО на территории Луганского аэропорта, а также близ н.п. Веселая Гора, Марьевка и Березовое.