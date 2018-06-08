«Отставка» Яценюка: неудачный маневр перед выборами

Когда украинские политики начинают руководствоваться личными амбициями и, неформально, начинают избирательную кампанию, законы для этих людей перестают существовать. Во всяком случае, именно так выглядит история с «отставкой» премьера Арсения Яценюка и назначение оным временно исполняющим обязанности себя вице-премьера Владимира Гройсмана, в обход существующих регламентных процедур и Конституции страны.

Добровольно отказаться от премьерства Яценюк имел полное право. Во-первых, потому, что парламент (по многим причинам, но сейчас не об этом) отказывается поддерживать законодательные инициативы Кабмина. Не имея 226 голосов в Верховной Раде, проводить реформы и получать все шишки за их отсутствие в свой адрес довольно проблематично. Во-вторых, потому, что, с точки зрения фактически стартовавшей парламентской избирательной кампании, потенциальному ее участнику (вероятно, кандидату в первые пятерки в списках) не пристало агитировать, находясь в такой должности.

Тем не менее, в своем выступлении Арсений Петрович акцентировал, что «обязан» уйти после развала коалиции. Но это не так. Ни один украинский закон не говорит о таком обязательстве главы правительства.

Согласно украинскому законодательству, после официального получения заявления премьера об отставке, спикер Верховной Рады должен в десятидневный срок вынести этот вопрос на голосование парламента. Если это решение будет поддержано депутатами, глава правительства, формально, уходит с должности, но продолжает выполнять обязанности премьера с приставкой и.о. до тех пор, пока не будет сформирована новая коалиция, которая утвердит в должности другого кандидата.

Основной закон четко дает понять, что «отставка премьер-министра влечет отставку всего состава правительства», однако «Кабинет министров продолжает выполнять свои полномочия до начала работы вновь сформированного Кабинета министров». Таким образом, несмотря на то, что 25 июля в парламент поступило заявление Арсения Яценюка об отставке, документ не принят и не рассмотрен. Это значит, что, до тех пор, пока Верховная Рада не проведет соответствующее голосование, и премьер, и весь состав правительства, работают в своем обычном режиме. Более того, до тех пор, пока парламент не примет отставку премьера, Кабмин и сам премьер работают – при чем, без каких-либо приставок «и.о».

В этой связи 24 июля довольно странным выглядел призыв спикера Верховной Рады Александра Турчинова к фракциям УДАР и «Свобода», заявивших о выходе из коалиции, внести кандидатуру технического премьера, который руководил бы правительством до выборов Рады. Дело в том, что такого понятия как «технический премьер» в Конституции и законе о Кабинете министров нет. «Все эти разговоры о «техническом премьере» - чистой воды политиканство. Правительство работает и выполняет свои обязанности. Так что, избирательная кампания стартовала», - оценил заявление спикера парламента народный депутат от УДАРа Павел Розенко.

Назначение «по желанию», а не по закону

Впрочем, еще более странным является распоряжение Кабинета министров от 24 июля, обнародованное в пятницу, о назначении вице-премьер-министра Украины Владимира Гройсмана временно исполняющим обязанности премьера. В документе отмечается, что, в связи с заявлением главы правительства Арсения Яценюка об отставке, Кабмин принял решение «возложить временно исполнение полномочий премьер-министра Украины на вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и ЖКХ Гройсмана Владимира Борисовича». Таким образом, Арсений Петрович не стал дожидаться решения Верховной Рады по своему заявлению об отставке. Тем не менее, это распоряжение не является основанием для саботажа своей работы со стороны премьера.

Дело в том, что глава правительства может, по тем или иным причинам, поручить вести заседания Кабмина первому-вице премьеру или вице-премьеру в случае своего отсутствия. То есть, к примеру, если уходит в отпуск, уезжает в длительную командировку или болеет. Также он может выдать распоряжение, кто и кого заменяет в должностях (по тем или иным причинам). Но ни одна статья закона о Кабмине не разрешает действующему премьеру назначать временно исполняющего обязанности на собственную должность только лишь потому, что сам Арсений Петрович отказывается работать.

«Яценюк просто снимает с себя ответственность, передавая полномочия, - считает политолог Виктор Небоженко. – И, если посмотреть с точки зрения того, что исполнительная власть требует непрерывности своей работы, то действия премьера выглядят правильно».

С другой стороны, они никак не регламентируются законодательно. Именно поэтому вышеупомянутое решение уже вызвало критику со стороны депутатского корпуса. «Я не считаю, что это распоряжение имеет какую-то юридическую силу. Я не вижу ни в Конституции, ни в законе о Кабинете министров такого положения, которое бы предусматривало назначение исполняющего обязанности председателя Кабинета министров. До тех пор, пока не приняли отставку Яценюка, он находится в должности премьер-министра», - заявил вице-спикер парламента, «свободовец» Руслан Кошулинский.

Такое мнение поддерживает и его коллега по фракции Александр Мирный: «Арсений Петрович не имеет права передавать свои обязанности никому. Есть закон, согласно которому вице-премьер исполняет обязанности премьера в случае болезни премьера, в случае четких перечисленных других вещей, а просто так передать свои полномочия нельзя», - подчеркнул депутат.

«До момента принятия отставки Верховной Радой, премьер остается полноценным премьером. Те объяснения, которые указаны в распоряжении Кабмина относительно передачи полномочий премьера, не предусмотрены никакими документами», - пояснил советник президента Украины, народный депутат от УДАРа Ростислав Павленко.

Но и это еще не все. В марте 2014 года Кабмин принял постановление №69 «Об определении вопросов, которые находятся в компетенции первого вице-премьер-министра и вице-премьер-министров Украины». В нем, в частности, речь идет о том, что в случае отсутствия премьера и первого вице-премьера, полномочия оных выполняет вице-премьер (квота «Свободы») Александр Сыч. А уже его полномочия выполняет вице-премьер Владимир Гройсман. Учитывая, что с 19 июня 2014 года первый вице-премьер Виталий Ярема был уволен с должности решением Верховной Рады, в случае отсутствия Арсения Яценюка полномочия премьера должен выполнять вице-премьер Александр Сыч, как человек, исполняющий обязанности первого вице-премьера. То есть, назначив временно исполняющим обязанности премьера Владимира Гройсмана, Яценюк сделал это вразрез с постановлением собственного Кабмина.

Неудачная ирония премьера

«С назначением Гройсмана вообще ничего не ясно, - считает политтехнолог Тарас Загородний. – Зачем еще больше усиливать власть президента в Кабмине, если она и так усиливается с уходом Яценюка? Мне кажется, что заявление премьера об отставке – заявка на лидерство в «Батькивщине» во время парламентской гонки. Что же касается его премьерства, то, в ближайшее время, он даст себя сильно поуговаривать и согласится работать дальше. В результате, страна выйдет на формат отношений между ветвями власти времен Кучмы, когда глобально ничего не меняется, но президент и премьер гнут линию, что только в Раде сидят подонки, которые мешают жить украинцам».

В свою очередь, Виктор Небоженко считает назначение исполняющим обязанности премьер-министра Владимира Гройсмана «иронией Яценюка над Порошенко». «Яценюк назначает человека из Винницы, формируя в Киеве маленький гордый винницкий клан… И не известно, как поведет себя в этой должности винницкий экс-мэр, который всего за год сделал политическую карьеру от мэра до премьера», - пояснил политолог.

Речь идет, в первую очередь, о том, что и.о. главы правительства получает всю полноту полномочий премьера, некую возможность «карать и миловать» министров. Что, неизбежно, приведет к конфликту. «Министры не должны обижаться, если у них будет конфликт с и.о. премьера… Хотя, политически, такое назначение не правильно, потому что у вице-премьера нет той поддержки большинства депутатов Верховной Рады, какая есть у премьера», - считает Небоженко.

Более того, учитывая, что Гройсмана считают человеком президента в этом Кабмине, через него глава государства с нынче маленькими полномочиями, по сути, получает полномочий сверх меры. Сам вице-премьер отметил, что для него должность главы правительства самоцелью не является. «Что касается меня, я пришел работать в правительство по приглашению Арсения Петровича. Для меня никогда не было и не есть самоцелью занять позицию премьер-министра», - заявил он на пресс-конференции в пятницу.

Впрочем, политологи считают, что сегодня подозревать Петра Порошенко в намеренной концентрации власти в своих руках не стоит, поскольку, если он перейдет разумную грань в этом вопросе (как в свое время поступил Янукович), то столкнется с гораздо большими проблемами, чем политический кризис. «Порошенко в своем обращении к Верховной Раде написал, что надеется: правительство будет работать в полном составе, то есть, с Яценюком. Тем более, сегодня страна идет к выборам, на которых диктатура не возможна», - считает политолог Александр Палий.

…Депутаты Верховной Рады уже который месяц не могут найти точек соприкосновения во время принятия нужных стране законов, зато сегодня демонстрируют удивительное единодушие в вопросе отставки премьер-министра. Ни один парламентарий не берется утверждать, что, во время соответствующего голосования, найдется 226 голосов «за».

В действиях Рады удивляет другое – вместо того, чтобы договариваться и хотя бы пытаться принимать решения, они уходят работать «в округах и комитетах» до 12 августа. На окончательное предательство это пока не тянет. Но устойчивый запах глупости от этих действий присутствует.

Татьяна Урбанская