Демарш Яценюка: куля в лоб-2

О том, что на четверг, 24-е июля, был намечен развал коалиции и фактический старт избирательной кампании по досрочным выборам в Верховную Раду, УНИАН писал накануне.

Точно также накануне стало известно и о готовящейся отставке правительства. Еще во время согласительного совета фракций, работники аппарата КМУ, прогуливавшиеся в кулуарах Верховной Рады, признались журналистам, что 7-й этаж Кабинета министров (на котором находится офис премьера) «спаковал вещи».

Позже домашнюю заготовку Яценюка «спалил» депутат Бригинец, написавший в соцсети о готовящемся демарше Арсения Петровича. А последовавшие за этим события наглядно продемонстрировали, что избирательная кампания по выборам ВР уже началась, а вчерашние оппозиционеры (бывшие таковыми еще зимой), обретшие власть вследствие революции, изменившей общество, сами продолжили печальную практику своих предшественников – одурачивать избирателей непрозрачными «договорняками».

Антирейтинговый закон

Дело в том, что законодательные инициативы Минфина (законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторых других законодательных актов Украины»), ставшие формальным камнем преткновения между правительством и парламентом, в условиях готовности президента и части парламента перезагрузить Верховную Раду, были изначально обречены на провал. Никто всерьез не собирался, готовясь к выборам в ближайшие месяцы, производить, согласно законопроекту, секвестр бюджета и отправлять в отпуск, оставляя без средств к существованию, огромную армию бюджетников.

Жизнеспособными в этом смысле были только два взаимоисключающих варианта: отсутствие секвестра (при этом вполне допустим пересмотр налоговой нагрузки) и выборы до конца года, либо же выборы на следующий год (в лучшем случае) с непопулярными действиями, вроде отпусков за свой счет для госчиновников.

При этом о том, что роспуск Рады неизбежен и необходим, и что запрос общества на это – огромен – не говорил только ленивый.

«За четыре месяца (после бегства Януковича, - УНИАН) Верховная Рада так и не смогла провести реформу налогов, госзакупок, дерегуляции. Не принято системных изменений законодательства в силовых структурах. Судебная реформа провалена», - так характеризовал состояние дел в стране советник президента Украины, глава новой политической партии «Третья Украинская Республика» Юрий Луценко.

Однако же, одновременно, и новые инициативы Кабмина, призванные помочь Яценюку сохранить лицо перед МВФ (Фонду премьер пообещал серьезное сокращение государственных расходов, в обмен на встречное обещание дешевых кредитов), вызвали неоднозначную реакцию в обществе.

Собственно, сочетание именно этих двух факторов – необходимость перевыборов и непопулярность необходимых бюджетных корректив – и предопределило исход дальнейших событий.

Стена несогласия

Итак, первыми выступили профсоюзы. «Правительство не обсудило с общественностью данный законопроект, хотя на Майдане мы отстаивали честность, прозрачность и открытость органов власти. Профсосюзы считают, что этот законопроект негативно отразится на населении, на работниках бюджетной сферы, которых руководители смогут даже не предупредив отправлять в отпуск или сокращать им рабочий день», - заявил глава Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой.

Его поддержала глава Профсоюза работников государственных учреждений Украины Татьяна Никитина, которая попросила депутатов не голосовать за законопроект, а правительство – пересмотреть свою позицию: «Мы призываем всех депутатов не голосовать за этот законопроект».

Острая критика стала звучать и со стороны депутатов, входящих в коалицию. «Фракция «УДАР» не будет голосовать за откровенно антисоциальный проект изменений в бюджет, поданный правительством. Отправить на два месяца всех бюджетников (учителей, врачей, работников культуры, социальной сферы и других) в неоплачиваемые отпуска, отменить индексацию пенсий и зарплат – откровенно провальное и абсурдное решение правительства, которое не может быть поддержано», - написал на своей странице в соцсети «Фейсбук» депутат Павел Розенко еще задолго до голосования.

Следом против правительственных инициатив выступили и аграрии. Им не понравилась идея перевести с 1 января 2015 года сельхозпроизводителей на общую систему обложения НДС. Эту инициативу в сессионном зале раскритиковал даже однопартиец Яценюка Иван Кириленко.

Помимо всего прочего, правительственный законопроект содержал и крайне необычную деталь. Так, фискальный пресс согласно инициативе Минфина, прижал бы и частные компании, которые пользуются недрами, добывая природный газ. Согласно документу, правительство предлагало установить единую ставку платы в 70% независимо от глубины добычи газа. Сейчас действуют следующие ставки платы: 28% для газа при глубине залежи до 5 км; 15% - более 5 км. Также Кабмин предложил парламенту изменить условия налогообложения платой за пользование недрами для нефти и газового конденсата.

Но, при этом, добычу других полезных ископаемых – на которых зарабатывает богатейший украинец Ринат Ахметов – в лучших традициях бюджетных реформ Азарова, законопроект правительства Яценюка… обошел стороной.

В целом же, правительство рассчитало, что данный закон позволит увеличить в 2014 году ресурс сводного бюджета на 11,4 млрд грн, а также привлечь в бюджет в следующем году около 32,7 млрд грн..

Сохранить лицо

Инициативы правительства по секвестру бюджета и его наполнению ожидаемо не были поддержаны парламентом. Более того, о том, что 226 нажатий на кнопки в сессионном зале собрать не удастся, было известно заранее. Чтобы, с одной стороны, сохранить свое лицо перед МВФ и прочими международными партнерами, а также, чтобы, с другой стороны, умыть руки в условиях возможного краха украинской экономики и комфортно начать предвыборную кампанию, Яценюку проще всего было уйти. Что он и сделал, сообщив, что работать-де в таких условиях не может. При этом, забыв собственную же риторику четырехмесячной давности о «правительстве камикадзе», которому пришлось принимать бразды правления страной в нелегких условиях, и которое (правительство) было якобы готово похоронить свой политический рейтинг.

С другой стороны, Яценюку подыграла и Рада – ровно по той же причине: из соображений предвыборной целесообразности. Депутатам коалиции не хотелось накануне выборов брать на себя ответственность за возможные последствия неголосования за инициативы Яценюка (равно как и за последствия голосования за правительственный проект), поэтому, они поспешили объявить о ликвидации коалиции до голосования за постановление о внесении в повестку дня парламента законопроекта «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторых других законодательных актов Украины», а не после.

Дальше – дело техники: Турчинов изобразил удивление и негодование, сделав вид, что для него подобный ход событий – сюрприз, а Яценюк толкнул с трибуны пламенную речь, заготовленную накануне.

«Доволен ли я лично работой? Конечно, нет. Хотелось сделать больше, лучше, быстрее. Но отвечая на вопрос, сделали ли мы все, что могли, что в наших силах, дам утвердительный ответ: да, сделали», - резюмировал Яценюк, расставаясь с должностью премьера в критический для страны момент.

Подножка Порошенко

Разумеется, закладывая столь специфичные и заведомо непроходные нормы в правительственный законопроект, Яценюк не мог не знать, чем закончится его презентация в сессионном зале парламента. Исходя из того, что на данный момент известно журналистам, можно сделать вывод, что вся история с изменениями в бюджет и корректировками фискальной политики на самом деле является наспех спроектированной игрой – игрой ва-банк, в которой Арсений Петрович сыграл против президента Порошенко.

Так, работники «Батькивщины» говорят, что ряд региональных ячеек партии, особенно, в западных регионах страны – на досрочных выборах готовы были переориентироваться на политический проект Порошенко – «Солидарность». В частности, функционеров, готовых на смену партийной прописки было довольно много и среди тех, кто не так давно влился в «Батькивщину» из собственного проекта Яценюка – «Фронта перемен».Источники УНИАН в партийном аппарате «Батькивщины» утверждают, что еще совсем недавно у Яценюка с Петром Алексеевичем было полное взаимопонимание и даже были достигнуты некие договоренности касательно политического будущего премьера в контексте досрочных выборов.

Возможное перетекание «фронтовой» части «Батькивщины» в «Солидарность» якобы становилось все более реалистичным: по неофициальным данным, на текущую субботу даже был намечен съезд партии, где должен был, в числе прочих, присутствовать и сам Яценюк. Подготовка к непубличному партсъезду, тем не менее, неожиданно застопорилась, а само событие отменилось: об этом стало известно в начале недели.

Причины трещины, наметившейся в отношениях Яценюка и Порошенко, пока точно не известны. Ходят слухи о том, что Арсению Петровичу не понравились возможные будущие коллеги по «Солидарности», а также о том, что, убедившись в собственной неплохой электоральной поддержке, глава «правительства камикадзе» решил, что кооперация с президентом ему больше не нужна.

В то же время, ходят еще более упорные слухи о том, что (правда, не до конца понятно, является это причиной ухудшения отношений премьера с президентом, или следствием) Яценюк решил идти в Верховную Раду без Порошенко и прочих тяжеловесных партнеров – якобы договорившись о финансовой поддержке Рината Ахметова. Эту версию, впрочем, косвенно подтверждает и проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторых других законодательных актов Украины», в котором горнодобывающий бизнес владельца СКМ оставался неприкосновенным – в отличие от прочих отраслей народного хозяйства, в рудодобыче ставки налогообложения законопроект предполагал оставить без повышения.

Так или иначе, а к исполнению обязанностей премьера приступил вице-премьер Владимир Гройсман – экс-мэр Винницы, считающийся в правительстве человеком Порошенко. Таким образом, теперь вся полнота исполнительной власти – и ответственности за пользование властными рычагами – лежит на одном президенте, или, если угодно, команде президента (так как парламент голосовать не способен, а премьер может назначать исполняющих обязанности членов КМУ).

Как сработали камикадзе

Нужно признать, что, помимо обвинений Рады в неэффективности, такой же камень можно бросить и в огород правительства Арсения Яценюка, которое не только не приступило к реализации обещанных реформ, но и особо не инициировало их проведение.

Из запомнившихся побед Кабмина – ликвидация Министерства доходов и сборов и создание на его базе Государственной фискальной службы. Однако до сих пор эксперты не уверены: будет ли это новое ведомство работать прозрачно или это – лишь смена вывески.

«Пока что никаких заметных перемен в системе налогово-фискальных отношений не происходит. Новая служба – то же самое, что и предыдущая. Скорее всего, фискальное давление на бизнес устраивает действующее правительство, которое больше обеспокоено бюджетными доходами, чем успехами экономики. Экономика будет продолжать падение», - считает президент Центра рыночных реформ Украины Владимир Лановой.

Вместе с тем Министерство экономического развития и торговли уже обнародовало концепцию реформирования фискальной службы, которая в случае ее реализации может позитивно отразится и на бизнесе, и на экономики страны в целом. В частности, министерство предлагает уменьшить количество налогов и сборов до восьми, ввести дифференцированные ставки НДС, сократить единый соцвзнос до 18% с 36%, а также упростить подачу документов, гармонизировать бухгалтерский и налоговый учеты.

Эксперты Международного центра перспективных исследований в аналитическом материале на своем сайте также отмечают, что правительство анонсировало многие реформы, которые так и не были реализованы или были воплощены частично. К примеру, эксперты центра считают, что административная реформа проходит неэффективно, так как чиновники продолжают нарушать закон, но не получают должного наказания. Также не обеспечен контроль за деятельностью госслужащих, не проведены серьезные кадровые «чистки» в государственных учреждениях, да и профессиональный уровень чиновников все еще остается под вопросом. В качестве примера приводится опыт опытного менеджера, который успешно работал в коммерческой сфере, Дениса Бродского, которого в апреле назначили главой Национального агентства по вопросам госслужбы. Однако он не смог побороть коррумпированную систему и уже через два месяца работы уволился. «Система настолько закостенела, что даже прогрессивные руководители с опытом в бизнесе не могут ее изменить», - считают в Международном центре перспективных исследований.

Также эксперты уверены, что правительство так и не смогло победить коррупцию, хотя это было одним из основных требований и общественности, и бизнеса. «Правительство так и не доказало, что оно настроено на борьбу с коррупцией. За этот период не произошло громких арестов, что свидетельствует о том, что люди, задействованные в отмывании денег и взяточничестве, так и не были наказаны».

Кроме того, за последние пять месяцев так и не было заложено основ для реформирования правоохранительных органов и судебной ветви власти. Не произошла люстрация правоохранителей, а представители судейского корпуса, даже уволенные Радой в первые дни победы Революции Достоинства, возобновляются на должностях… по решению других судов.

Не упасть в пропасть

Но у правительства Яценюка есть и успехи. Главный из которых – удержание страны на краю пропасти. Ведь государственная казна была пуста после правления Януковича.

«Стране, чтобы выжить, нужно 290 млрд. грн», - заявлял Яценюк во время представления актикризисного пакета мер.

Предотвратить финансовую катастрофу было решено за счет установления прогрессивной шкалы обложения налогом на доходы физических лиц, увеличения ставки на новые автомобили и мотоциклы, отмены начисление специальных пенсий в размере 80% от зарплаты судьям, прокурорам и госслужащим и ряда других изменений. Благодаря антикризисным мерам правительства, Международный валютный фонд – главный кредитор Украины – пообещал за два года выделить 17 млрд. долларов. Из этих денег страна уже получила первый транш в размере $3,2 млрд и ожидает второй в размере $1,7 млрд.

Яценюк сыграл Януковича

Весьма любопытен и способ, с помощью которого Яценюк оставил правительственный пост. Его пламенная речь, где, говоря очень эмоционально об очевидном, с одной стороны, до боли напомнила знаменитый спич Арсения Петровича про «якщо куля в лоб – то куля в лоб». С другой, вся эта игра в отставку – копия демарша Леонида Кучмы, который, в свое время, также спрыгивал с премьерского поста накануне выборов.

Однако, самая неприятная историческая параллель во всей этой истории для Яценюка в другом.

Домашнюю заготовку с отставкой поломал еще один участник комбинации – спикер Турчинов. Согласно действующей Конституции, после заявления Яценюка Александр Валентинович должен был поставить вопрос об отставке премьера на голосование, но почему-то этого не сделал. То ли забыл от волнения, то ли умышленно…

В результате – заявление есть, голосование – нет. А если нет, то по Конституции правительство и дальше должно выполнять свои обязанности. Но, Яценюк от премьерской работы как бы самоустранился, и и.о. главы правительства нынче объявлен Гройсман.

Согласитесь, это – точная копия истории с бегством Виктора Януковича, который как бы не был подвергнут импичменту, и, в то же время, сам по себе перестал быть президентом, сбежав в Ростов.

…Поздравляем: у нас появился новый «легитимный».

Николай Бабич, Татьяна Урбанская