Перевыборы Рады: активная фаза стартует в четверг

О роспуске парламента народные избранники заговорили сразу после президентских выборов. И до сегодняшнего дня менялась, разве что, интенсивность этой дискуссии. Депутаты дружно заявляют, что Верховную Раду необходимо переформатировать, но, в то же время, наибольшую активность в этом вопросе проявляют не в сессионном зале, а в кулуарах либо в телеэфирах. Под куполом же ведут себя робко, и с инициативами об изгнании самих себя из здания на Грушевского выступать не спешат.

Тысячи причин не отдавать мандаты

Да, некоторый «результат» трехмесячной болтовни имеется – 14 зарегистрированных вариантов нового закона о выборах, а также тысячи причин и версий, почему не стоит проводить обновление парламента именно сейчас. Среди них как надуманные, так и вполне объективные. «Одновременно проводить АТО и выборы я не знаю как. Пусть кто-то меня научит, как это сделать – и я проголосую», - утверждает Геннадий Москаль.

В свою очередь, «Батькивщина» гнет свою линию. По мнению парламентария из этой фракции Андрея Сенченко, проводить выборы во время войны – «это преступление», и в ближайшее время этот шаг будет иметь трагические последствия: «То, что парламент нужно переформатировать – очевидно. В то же время мы должны признать: мы не можем во время войны в двух областях и оккупированном Крыму провести выборы». Проблемы, с которыми сегодня сталкивается Украина, нужно решать по степени значимости, считает Москаль. «Окончание войны на Востоке Украины, это, наверное, проблема номер один. Вторая проблема – финансовое и экономическое состояние хуже, чем было в 2008 году. Как из него выйти, когда людям будут сейчас предлагать брать неоплачиваемые отпуска и так далее? Третье – мы идем в зиму с отсутствием газа. Четвертое – нам нужно делать конституционную реформу, мы не можем жить по существующим законам о местном самоуправлении. Пятая проблема – выборы. И кто из политиков говорит всякую ерунду, пусть сопоставит эти проблемы по очередности их разрешения. Если выборы решат все другие проблемы, то я «за». А если они только усугубляют, то я «против», - говорит он.

В этой связи «Батькивщина» уже в который раз настаивает на необходимости введения военного положения. «Без объявления военного положения эта война будет иметь трагические последствия. Тот, кто требует выборов, должен взять на себя всю ответственность и принять дополнительные жертвы, которые неизбежно в этом случае будут», - пугает депутат.

Впрочем, умалчивая при этом о нюансах введения ВП, касающихся, отнюдь, не только возможности перевыборов Рады, запрос на которые в обществе никуда не пропал. Как никуда не пропала решимость президента Петра Порошенко перезагрузить парламент.

Тактика коалиции – тянуть до последнего

Так, глава государства еще 1 июля в ходе встречи с мажоритарщиками озвучил желаемую дату проведения досрочных выборов Верховной Рады – 26 октября текущего года. Парламентарии послушали, но предложение президента проигнорировали: никаких реальных действий со стороны депутатского корпуса для самороспуска не последовало.

До сих пор не решились развалить хилую коалицию и крупные парламентские партии, ее составляющие. Изначально аналитики в этом процессе делали ставку на фракцию УДАР, поддерживающую главу государства. Процесс перезагрузки Верховной Рады в этом случае выглядел довольно просто: УДАР выходит из состава коалиции, что позволяет президенту распустить парламент через 30 дней. Впрочем, судя по риторике депутатов, Петр Порошенко сумел найти аргументы для роспуска Рады. Но сегодня она зависит не столько от УДАРа, сколько от их партнеров по коалиции – «Батькивщины». Именно они держат интригу, разрешение которой, вероятно, мы увидим в этот четверг.

Дело в том, что именно 24 июля депутаты могут рассмотреть постановление о самороспуске. Соответствующий документ №4106а зарегистрирован УДАРом еще в июне, но о потенциальной готовности его поддержать фракции, входящие в коалицию, заявили только на текущей неделе.

Так, народный депутат от «Батькивщины» Андрей Кожемякин во время согласительного совета руководителей парламентских фракций в понедельник отметил, что члены коалиции, наконец, договорились «развалить» парламентское большинство. «По той информации, которая есть у меня лично, - 24-е июля. Такой план есть у членов коалиции… 24 августа президент объявляет о том, что он подписывает указ, и 26-го августа – роспуск, и все такое», - сказал он.

В «Свободе» также заявили о готовности проголосовать за перевыборы, но сами их инициировать не будут. «Мы готовы выйти из коалиции, мы готовы на указ президента, даже если он будет не полностью правовой, а политически-правовой, потому что есть политическая целесообразность. Но есть же так называемые президентские силы, которые должны начинать этот процесс», - намекнул на УДАР нардеп от «Свободы» Александр Мирный.

Скорым выборам мешают торги

Впрочем, несмотря на эти заявления, уверенности в том, что для принятия проекта постановления о самороспуске у депутатов хватит голосов – нет. Как нет и включения соответствующего документа в повестку дня Верховной Рады.

Тем не менее, по мнению политолога Владимира Фесенко, сценарий, озвученный Андреем Кожемякиным, вполне реален. «Понятно, какая фракция может выйти, речь идет об УДАРе. Но я думаю, что было бы более логично, если бы вопрос о роспуске нынешней коалиции рассматривался совместно, всеми фракциями партий, которые связаны с Майданом», - отметил он.

По словам эксперта, между партнерами по коалиции все же существуют тактические разногласия, что и оттягивает назначение перевыборов. «Тимошенко во время избирательной кампании неоднократно заявляла, что она поддерживает идею перевыборов в Верховную Раду. В результате, «Батькивщина» не против выборов вообще, но она имеет свою тактическую позицию, когда именно лучше это сделать. Поэтому сейчас решается вопрос согласования интересов. Не согласуют интересы – значит, УДАР будет дальше действовать самостоятельно», - считает Фесенко.

В подтверждение этого мнения свидетельствует реакция УДАРа на заявление Андрея Кожемякина. УДАРовцы считают озвученную «Батькивщиной» позицию провокационной и угрожают партнерам применить к коалиции «хирургические методы», если постановление о самороспуске Верховной Рады не будет поддержано в сессионном зале. «Честно говоря, не понимаю паники некоторых отдельных депутатов относительно ситуации с роспуском парламента, что на самом деле говорит о нежелании части нардепов идти на перевыборы, - говорит УДАРовец Павел Розенко. – Нашей фракцией зарегистрирован проект постановления о самороспуске парламента. Если мы увидим, что рассмотрение этого проекта постановления будет искусственно затягиваться, либо не будет проголосовано в Верховной Раде, тогда будем применять другие «хирургические» методы вмешательства в эту ситуацию».

Таковых может быть три: роспуск коалиции с подачи УДАРа и не формирование новой в течение 30 дней, блокирование работы Верховной Рады либо отставка правительства и не формирование нового Кабмина. В любом случае, поле для маневра имеется и перевыборам быть. Другой вопрос – по каким правилам пройдет голосование за будущий созыв парламента.

Крым – вне выборов, Донбасс – под вопросом

Конституция 2004 года, по которой сегодня живет Украина, не дает ответов на вопросы, как правильнее проводить перевыборы парламента. В статье 77 Основного закона говорится лишь о том, что порядок их проведения устанавливается законом, а нынешнее действующее избирательное законодательство не избавляет Украину от проблем, связанных с проведением голосования. Главным образом, не совсем ясно: как проводить выборы в Крыму и на Донбассе. В первом случае, потому что полуостров имеет статус оккупированной территории, а это не позволяет организовать в автономии нормальный избирательный процесс. «При существующем избирательном законе провести выборы и избрать депутатов в мажоритарных округах, в АР Крым и городе Севастополе – совсем невозможно. Кроме того, провести голосование так, чтобы приняли участие в голосовании избиратели, которые проживают в Крыму и в Севастополе, по пропорциональной системе, также крайне проблематично», - рассказал УНИАН заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.

Кроме того, по его словам, проблематичным является и участие избирателей в голосовании в тех регионах, где сейчас проходит АТО. «Многомандатные округа, они по площади очень небольшие, соответственно, эта площадь может охватывать большую территорию», - сказал Андрей Магера.

В свою очередь, политолог Владимир Фесенко считает, что в части округов на Донбассе выборы все же могут состояться. «А почему нет? Президентские выборы там проводились? Давайте сравним территорию, оккупированную на момент проведения президентских выборов, и сейчас. Сегодня большая часть территорий Донецкой и Луганской области освобождены. К тому же, выборы будут проводиться не в ближайшее воскресенье, а планируются на конец октября. К концу октября ситуация может стать и более благоприятной», - отмечает он.

Открытые списки придется подождать

В идеале, перевыборы в Верховную Раду должны были пройти по новому закону. Об этом депутаты вещали всю весну, рассказывая о необходимости принять новые правила игры и о согласованиях их с Венецианской комиссией. Это обещали и кандидаты в президенты на досрочных выборах главы государства. К сожалению, в реальности разработкой нового избирательного законодательства, которое устроило бы всех депутатов, в последние месяцы никто не занимался. Поэтому следующие выборы в парламент, с вероятностью в 90%, пройдут по действующему избирательному закону, где половину мандатов получат депутаты, избранные в мажоритарных округах, половину - партийцы. Причины этого довольно просты.

Во-первых, бывшие регионалы и коммунисты будут пытаться любыми способами попасть в парламент, а мажоритарка для этого – идеальный вариант. Особенно, если КПУ запретят на государственном уровне. В пользу этого мнения свидетельствуют комментарии тех, кто в нынешний созыв попал под знаменами Партии Регионов. К примеру, народный депутат от депутатской группы «Экономическое развитие», экс-регионал Ярослав Сухой уверяет, что эта группа – за немедленное проведение перевыборов «по тому закону, который у нас сегодня есть, в пределах тех округов, которые сегодня есть».

Во-вторых, существует огромный запрос общества, чтобы в новом избирательном законе появилась норма об открытых партийных списках. Но ни один из лидеров партий, кто обещал это в своих избирательных программах на президентской гонке, не покажет истинные «лица» своей политической силы. Ведь в списках всплывут не только кристально чистые люди, а и «перекрасившиеся» партийцы из окружения беглого экс-президента Виктора Януковича.

В-третьих, убедить нынешних мажоритарщиков отказаться от смешанной системы выборов для нынешней власти оказалось непосильной задачей. На принятие нового избирательного закона не хватит голосов, и это уже открыто признают в коалиции. «Думаю, что Верховная Рада ничего не сможет, ни на что не способна (принять новый закон о выборах, – УНИАН). Я, к сожалению, не исключаю, что выборы пройдут по старому закону», - сетует свободовец Александр Мирный.

В-четвертых, сколько бы некоторые депутаты не жаловались, что во время АТО выборы провести не получится, нынешнее избирательное законодательство как нельзя лучше подходит для проведения голосования, так как дает возможность проголосовать части Донбасса. «Для того, чтобы парламентские выборы состоялись, нужно избрать не менее 300 депутатов… Поэтому на Донбассе, если в части округов не удастся провести выборы сейчас, их можно будет провести после того, как появится такая возможность. Так что здесь нет никаких принципиальных проблем», - считает Владимир Фесенко.

Ольга Калинина, Татьяна Урбанская