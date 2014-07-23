Силы АТО освободили Карловку и разблокировали Донецкий аэропорт - СМИ

Об этом сообщает сайт террористов "Русская весна" со ссылкой на одного из лидеров боевиков Игоря Гиркина (Стрелкова).

"К утру противник выбил наши подразделения из Червоной Зари и Кожевни. Наши потери - 2 танка и 2 БМП, более 30 раненых. Силы слишком неравны", - пишет лидер террористов.

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По его словам, Карловка освобождена силами АТО еще прошлой ночью, как и Найтолово, как и Первомайское.

"Да, противник в результате деблокировал аэропорт и вышел непосредственно к северо-западной окраине Донецка, но это и так бы случилось с задержкой не более чем на сутки, - пишет террорист Гиркин.

Как сообщал УНИАН, ночь с 22 на 23 июля в Донецке прошла напряженно. В городе были слышны залпы и взрывы, раздававшиеся с окраин.