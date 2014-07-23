Первые результаты расшифровки "черных ящиков" рейса МН17 будут получены через 24 часа

О таких ожиданиях специалистов, которые по просьбе нидерландской власти будут исследовать бортовые самописцы, сообщает нидерландский телеканал NOS.

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"Черные ящики" будут исследоваться в условиях строгого режима. Экспертам запрещено приносить записывающую аппаратуру, чтобы избежать утечки информации.

Аудиофайлы хранятся в одном из ящиков, в другом - информация о высоте и скорости полета.

К исследованию самописцев, которое будет проводиться в Фарнборо, привлечены эксперты из разных стран, а также нидерландские эксперты по безопасности полетов. "Предстоит выяснить, является ли полезной для расследования причин катастрофы информация с "черных ящиков". Возможно, на аудиофайлах зафиксирован звук взрыва”, - отмечается в сообщении телеканала.