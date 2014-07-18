Совет ЕС 22 июля может определить свою позицию по катастрофе Boeing-777

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сказал высокопоставленный европейский дипломат. "Во вторник мы посмотрим, нужно ли принять дальнейшие выводы или заявление. Во вторник мы определим нашу позицию", - сказал он.

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При этом дипломат сообщил, что внешняя служба Евросоюза готова предоставить Совету ЕС соответствующий проект.

Кроме того, в ходе заседания министры будут говорить о выполнении решения Евросовета относительно применения мер, связанных с торговлей и инвестициями в Крыму. "Мы также будем определять конкретных персон, которые активно финансово или материально поддерживают тех, кто принимает решения в России относительно политики в Крыму и восточной Украине", - сказал он.