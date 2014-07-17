В Луганской области силы АТО взяли в плен "зеленого человечка" - Тымчук
17:59, 17 июля 2014Политика
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В Луганской области военнослужащими 51-й отдельной механизированной бригады из состава сил АТО взят в плен российский военнослужащий.
Силы АТО взяли в плен российского военнослужащего / Фото УНИАН
Об этом сообщил координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
"В Луганской области военнослужащими 51-й отдельной механизированной бригады из состава сил АТО взят в плен российский военнослужащий – солдат срочной службы ВС РФ ("зеленый человечек")", - написал он.
Напомним, по последним оценкам Тымчука, количество кадровых военнослужащих РФ в зоне АТО на Донбассе может превышать 300 человек.
Факт участия в конфликте в Украине на стороне террористов российских военнослужащих без опознавательных знаков подтвердили и в СНБО.
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