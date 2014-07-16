Жители Славянска заряжают мобильные от столба в центре города (фото)
13:01, 16 июля 2014Политика
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В связи с разрушением инфраструктуры Славянска и отсутствием электроэнергии жители города заряжают свои мобильные телефоны возле специально оборудованного столба в центре города.
В Славянске остаются проблемы с электроэнергией / Фото УНИАН
Об этом сообщает корреспондент УНИАН.
Напомним, 6 июля сообщалось, что город Славянск был освобожден от пророссийских боевиков и в городе началось восстановление нормального жизнеобеспечения. В частности, был организован подвоз воды и еды, частично восстановлено энерго - и водоснабжение.
Так, 7 июля Президент Украины заявил, что в городе восстановили подачу электроэнергии по "временной схеме", а вчера секретарь СНБО Андрей Лысенко заявил, что в семи микрорайонах Славянска из 13 восстановлено электроснабжение, в двух - водоснабжение.
Во время боевых действий была серьезно повреждена Славянская ТЭС, на восстановление которой, по оценке профильного министерства, нужно не менее 400 миллионов гривен.
В Славянске остаются проблемы с электроэнергией / Фото УНИАН
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