Жители Славянска заряжают мобильные от столба в центре города (фото)

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Напомним, 6 июля сообщалось, что город Славянск был освобожден от пророссийских боевиков и в городе началось восстановление нормального жизнеобеспечения. В частности, был организован подвоз воды и еды, частично восстановлено энерго - и водоснабжение.

Так, 7 июля Президент Украины заявил, что в городе восстановили подачу электроэнергии по "временной схеме", а вчера секретарь СНБО Андрей Лысенко заявил, что в семи микрорайонах Славянска из 13 восстановлено электроснабжение, в двух - водоснабжение.

Во время боевых действий была серьезно повреждена Славянская ТЭС, на восстановление которой, по оценке профильного министерства, нужно не менее 400 миллионов гривен.