В семи микрорайонах Славянска восстановлено электроснабжение, в двух - водоснабжение

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Сегодня в Славянске представлен и.о. председателя Славянской районной государственной администрации полковник милиции Андрея Крищенко. Перед ним поставлена первоочередная задача - обеспечить жизнедеятельность города и района, это прежде всего возобновление снабжения электроэнергии и водоснабжения», - сказал он.

«На данный момент из 13 микрорайонов Славянска электроэнергией обеспечены семь, водой – два района», - сообщил Лысенко.

«Проблемными остаются пассажирские и транспортные перевозки из-за значительного повреждения автопарка», - отметил он.

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«В городе почти во всех районах восстановлено покрытие мобильной связи», - сообщил пресс-секретарь СНБО.

«Жители Славянска возвращаются в свои дома. В Славянске сегодня с 13:15 возобновлено вещание Первого национального канала Украины, оно ведется с телебашни на горе Карачун», - сообщил он.