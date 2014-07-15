В районе Амвросиевки боевики из "Града" обстреляли позиции сил АТО: 2 погибших, 6 раненых
10:22, 15 июля 2014Политика
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Об этом сообщил спикер АТО Владислав Селезнев.
REUTERS
На Донетчине во время обстрела боевиками из "Града" позиций сил АТО погибли 2 военнослужащих, всего ранения получили – 8. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил спикер АТО Владислав Селезнев.
"Есть предварительная информация о ситуации вокруг Амвросиевки, там речь уже идет о восьми раненых военнослужащих, двое из раненых военнослужащих умерли. Сейчас продолжается рассмотрение этого дела", - сообщил Селезнев.
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Ранее руководитель Центра военно-политических исследований, представитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщал, что в ночь с 14 на 15 июля боевики обстреляли позиции сил АТО.
Відео 112 Украина
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