В районе Амвросиевки боевики из "Града" обстреляли позиции сил АТО: 2 погибших, 6 раненых

На Донетчине во время обстрела боевиками из "Града" позиций сил АТО погибли 2 военнослужащих, всего ранения получили – 8. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил спикер АТО Владислав Селезнев.

"Есть предварительная информация о ситуации вокруг Амвросиевки, там речь уже идет о восьми раненых военнослужащих, двое из раненых военнослужащих умерли. Сейчас продолжается рассмотрение этого дела", - сообщил Селезнев.

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Ранее руководитель Центра военно-политических исследований, представитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщал, что в ночь с 14 на 15 июля боевики обстреляли позиции сил АТО.