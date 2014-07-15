США не имеют доказательств прекращения поддержки Россией сепаратистов

В обнародованном Госдепартаментом СШАаналітичному материале говорится, что Вашингтон "не имеет доказательств того, что поддержка Россией сепаратистов прекратилась", передает радио "Свобода".

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"На самом деле, по нашим оценкам, Россия продолжает поддерживать их тяжелым вооружением, другой военной техникой и финансированием, и, как и до сих пор, позволяет боевикам свободно въезжать в Украину", - говорится в документе.

Также американское внешнеполитическое ведомство утверждает, что Москва на юго-западе Россиипродолжает накапливать военную технику, в том числе и ту, которая больше не используется российскими войсками.

Госдепартамент также отмечает доминирование граждан России в руководстве организаций "ДНР" и "ЛНР". "Много самопровозглашенных лидеров сепаратистов являются выходцами из России и имеют связи с российским правительством. Это все рисует выразительную картину продолжения политики России по дестабилизации ситуации на востоке Украины", - считают аналитики Госдепартамента.

В документе Госдепартамент США призвал Россию остановить дестабилизацию Украины и оккупацию Крыма, который является частью территории Украины.