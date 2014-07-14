СНБО не подтверждает данные о возможном российском вторжении 15 июля

Как передает Украинская правда, об этом заявил представитель информцентра СНБО Андрей Лысенко, отвечая на вопросы журналистов.

"У нас пока нет четкой информации о том, что именно 15 июля начнется то, о чем вы спросили", - отметил он.

Самая сложная ситуация, по словам Лысенко, остается в городах Донецк, Луганск, Северодонецк и Антрацит.

Ситуация на украино-российской границе остается напряженной, "боевики систематически обстреливают российскую территорию, российская сторона пытается выдать это за действия украинской армии".

Читайте такжеРоссийский пограничник опубликовал в Instagram фото направляющихся в Украину БТРов"По несколько раз ежедневно осуществляются попытки прорыва колонн техники и наемников с территории России при поддержке российских пограничников. Зафиксированы также обстрелы украинских военных с территории РФ", - отметил он.

Читайте такжеРоссия планирует ввести свои войска в Украину 15 июля - ТымчукНа вопрос относительно ненадлежащего обеспечения украинских военных на некоторых участках, Лысенко ответил: "Есть моменты, когда ведется бой и невозможно подтянуть обеспечения. нашим ребятам очень трудно, но мы не бросим их в беде".

Он также добавил, что количество беженцев из зоны АТО растет примерно на 1,5 тысячи ежедневно. Всего выехало уже 40556 человек, из них более 15 тысяч детей и более 5 тысяч инвалидов и пенсионеров.